РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 авг. Дети из малообеспеченных семей городского округа Мытищи отправились на отдых в один из оздоровительных лагерей Подмосковья, сообщается в Instagram-аккаунте Мытищинского управления социальной защиты населения.

«14 ребят из малообеспеченных семей городского округа Мытищи направлены в подмосковный детский оздоровительный лагерь «Звонкие голоса», - говорится в сообщении.

ДОЛ «Звонкие голоса» располагается в поселке Чайковский вблизи города Клин. Благоустроенная и озелененная территория лагеря занимает 14 гектаров, его вместимость составляет 400 человек.