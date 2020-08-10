РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 10 авг. В Домодедове в отношении мужчины, напавшего 9 августа на лифтера, возбуждено уголовное дело, сообщается на странице ГСУ СК России по Московской области в соцсети «ВКонтакте».

«Следователем следственного отдела по городу Домодедово ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 64-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство», - говорится в сообщении.

По данным следствия, 9 августа в Домодедове возле входной двери в подъезд местный пенсионер напал на специалиста, осуществляющего ремонт лифта. Используя топор, он нанес потерпевшему несколько ударов в область головы.

Задержанный пояснил, что лифтер, проводя ремонтные работы, шумел и не давал ему спать. Кроме того, потерпевший проживал в подъезде в техническом помещении, из которого систематически доносились шум и музыка, мешающие жителям всего подъезда.

В настоящее время пенсионер задержан, его допрашивает следователь. Также будут допрошены жильцы подъезда и работники, проживающие в техническом помещении. Следствие планирует выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.