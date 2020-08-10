РИАМО – 10 авг. Стартовавшее в июне благоустройство Александровского сквера и участка Южной улицы от Юбилейного проспекта до улицы Октября в подмосковном Реутове завершится ко Дню города, празднование которого намечено на 12 сентября, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.
«В Реутове 9 июня начались работы по благоустройству сквера на улице Южной от улицы Октября до Юбилейного проспекта, в рамках которого произойдет расширение Центрального парка. В данный момент полным ходом идет чистовая отделка – специалисты укладывают порядка 700 квадратных метров плитки в день. Работы идут в соответствии с графиком», – отмечается в сообщении.
Представители подрядной организации также приступили к созданию асфальтового покрытия будущих велодорожек.
Кроме того, в настоящее время работы ведутся с минимальным привлечением тяжелой техники, чтобы минимизировать неудобства для жителей близлежащих домов.
«Изначально мы подготовили основание для заливки жидкого бетона, чтобы создать дополнительную прочность. Сейчас мы выравниваем основание цементно-песчаной смесью и выкладываем плитку», – подчеркнул руководитель подрядной компании Михаил Атоян.
Реконструкция улицы Южной в подмосковном Реутове реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская и среда» с привлечением федеральных, региональных и муниципальных средств.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии