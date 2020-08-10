РИАМО - 10 авг. С начала этого года в Московской области построили 15 различных объектов медицинского, культурного и спортивного назначения за счет средств бюджета, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

«С начала года по госпрограмме введены в строй семь объектов образования, три объекта культуры, одно спортивное сооружение, четыре объекта здравоохранения», — сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Он отметил, что до конца этого года в Подмосковье достроят еще 57 соцобъектов.