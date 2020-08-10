РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 авг. День открытых дверей в перинатальном центре Мытищинской городской клинической больницы состоится 15 августа, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

Сотрудники перинатального центра МГКБ ждут в гости жительниц Мытищ, готовящихся стать мамами, а также тех, кто уже стал ими, и их родственников.

«Место проведения: административный корпус, 3 этаж, конференц-зал. Начало мероприятия: 11:00. Необходима предварительная запись на мероприятие - в директ-сообщения Instagram-аккаунта МГКБ нужно отправить свой номер телефона», - говорится в сообщении.

В связи с эпидемиологической обстановкой количество гостей ограничено, в зале 30 посадочных мест с учетом соблюдения социальной дистанции. Вход на День открытых дверей осуществляется в средствах индивидуальной защиты (маски, перчатки).

Перинатальный центр МГКБ располагается по адресу: улица Коминтерна, владение 24, строение 2. Телефон: +7(495)122-25-20.