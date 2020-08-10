РИАМО - 10 авг. Первые самолеты с российскими туристами отправились из аэропорта Домодедово в турецкие курортные города, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.
Авиаперелеты будут осуществляться в Стамбул, Бодрум, Анталью и Даламан.
Россия постепенно снимает ограничения на международные авиаперелеты, введенные в конце марта из-за Covid-19.
Так, с 1 августа возобновлено авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией. Также были открыты границы с Абхазией. Принято решение о возобновлении с 15 августа международного авиасообщения со Швейцарией.
Ранее СМИ сообщили, что первый самолет вылетел из Москвы в Анталью вечером 9 августа. Загрузка рейса была полной: проданы все билеты на места эконом- и бизнес-класса.
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10 АВГУСТА
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