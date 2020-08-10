РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 10 авг. За прошедшие сутки в городском округе Щелково выявили один случай коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 1 594 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Подмосковье за минувшие сутки выявили 153 случая коронавируса.

«В Щелкове за прошедшие сутки выявили один случай короновируса. Всего в городском округе зафиксировали 1 594 случая заболевания», - говорится в сообщении.

За все время пандемии в регионе подтверждено 65 018 случаев инфицирования коронавирусом. Скончалось 1 124 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 48 541 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Текстовая трансляция

10 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России выявлено 5 118 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Москве - 694 новых случая. В Подмосковье - 153.

- 169 человек выздоровело от коронавируса в Подмосковье за прошедшие сутки. Всего в Московской области врачи вылечили 48 541 заболевшего.

- 898 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего в столице поправились более 190,5 тысяч пациентов.

- Иммунолог предупредил о более тяжелом течении коронавирусной инфекции осенью. Это произойдет из-за циркулирования новых штаммов гриппа, от которых россияне еще не будут привиты. Кроме того, не ясно, как перенесут инфекцию те, кто во время первой волны коронавируса соблюдал жесткий режим самоизоляции.

- За сутки в Москве скончались13 человек с Covid‑19. За все время пандемии в городе умерли 4585 пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией.