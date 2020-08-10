РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 авг. За минувшие сутки в городском округе Люберцы выявили три новых случая коронавирусной инфекции, за весь период пандемии в муниципалитете зарегистрировали 2 174 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 153 новых случая заболевания.

«В Люберцах выявили за сутки три новых случая коронавируса. Всего в округе насчитывается 2 174 заболевших», - говорится в сообщении.

В Котельниках выявили один новый случай инфицирования коронавирусом, всего в округе подтверждено 354 случая Covid-19. В Дзержинском за сутки выявили одного инфицированного, количество заболевших там достигло 591.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 65 018 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 124 человека. Выздоровели и выписались 48 541 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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10 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России выявлено 5 118 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Москве - 694 новых случая. В Подмосковье - 153.

- 169 человек выздоровело от коронавируса в Подмосковье за прошедшие сутки. Всего в Московской области врачи вылечили 48 541 заболевшего.

- 898 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего в столице поправились более 190,5 тысяч пациентов.

- Иммунолог предупредил о более тяжелом течении коронавирусной инфекции осенью. Это произойдет из-за циркулирования новых штаммов гриппа, от которых россияне еще не будут привиты. Кроме того, не ясно, как перенесут инфекцию те, кто во время первой волны коронавируса соблюдал жесткий режим самоизоляции.

- За сутки в Москве скончались13 человек с Covid‑19. За все время пандемии в городе умерли 4585 пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией.