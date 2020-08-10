РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 авг. Во дворах подмосковных Люберец на минувшей неделе заделали свыше 50 дорожных ям, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На минувшей неделе городскую территорию убирали 98 единиц спецтехники и 996 человек. Кроме того, отремонтировали 56 ям во дворах», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что также опилили 17 деревьев и выкорчевали девять пней.

«Уровень выполнения работ по благоустройству на Малаховском озере составляет 74%. Их завершат до 10 октября», - заключил Ружицкий.