РИАМО - 10 авг. За первые семь месяцев 2020 года в Подмосковье зарегистрировали 43,5 тысяч преступлений, это на 3,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Так, число убийств упало на 2,4%, грабежей — на 3,5%, квартирных краж — на 27,8%, угонов — на 23,5%. Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, сократилось на 5,6%. Кроме того, продолжает падать и количество преступлений в общественных местах — 7,6 %.

«Сокращение преступности в регионе связано с усилением профилактической работы, проводимой сотрудниками органов внутренних дел, также камеры системы «Безопасный регион» являются серьезным инструментом для поддержания правопорядка в муниципальных образованиях. В связи с участившимися видами мошенничества, жителям Московской области необходимо быть бдительными и не попадаться на уловки злоумышленников», — отметил заместитель председателя правительства Московской области – глава регионального ГУРБ Роман Каратаев.

Между тем, на 29,3% выросло число мошеннических операций, на 2,4% — количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, и на 2% — незаконный оборот наркотиков.