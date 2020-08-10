РИАМО - 10 авг. Глава городского округа Балашиха Сергей Юров провел выездное совещание на территории микрорайонов 21 и 22, где совместно с представителями профильных ведомств, УК и собственниками объектов проверил содержание территорий, а также пообщался с жителями, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.
Обход начался на улице Трубецкой, далее по улицам 40 лет Победы, Майкла Лунна, Свердлова, Объединения и Заречной. На выездном совещании обсудили дороги и организацию движения, а также содержание и благоустройство микрорайонов.
В ответ на обращения жителей глава также осмотрел разворотную площадку по остановочному кругу автобусов на улице 40 лет Победы и на улице Трубецкой. Чтобы отрегулировать этот вопрос, решено провести отдельную встречу с компаниями-перевозчиками.
Выездные совещания в микрорайонах города с представителями различных ведомств, структур, подразделений администрации проводятся еженедельно по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.
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