РИАМО - 10 авг. Глава городского округа Балашиха Сергей Юров провел выездное совещание на территории микрорайонов 21 и 22, где совместно с представителями профильных ведомств, УК и собственниками объектов проверил содержание территорий, а также пообщался с жителями, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Обход начался на улице Трубецкой, далее по улицам 40 лет Победы, Майкла Лунна, Свердлова, Объединения и Заречной. На выездном совещании обсудили дороги и организацию движения, а также содержание и благоустройство микрорайонов.

«Осмотрели 22 и 21 микрорайоны — улицы Трубецкая, Свердлова. Посмотрели, как работают управляющие компании. Есть вопросы по содержанию общественных территорий, по работе муниципального предприятия МБУ «Благоустройство». Соответственно, замечания были коллегам даны», — сказал Юров.

В ответ на обращения жителей глава также осмотрел разворотную площадку по остановочному кругу автобусов на улице 40 лет Победы и на улице Трубецкой. Чтобы отрегулировать этот вопрос, решено провести отдельную встречу с компаниями-перевозчиками.

«Также жители обращались по качеству питьевой воды. В этом году мы включили в инвестиционную программу Балашихинского водоканала работы по закольцовке сетей в 22 микрорайоне. И качество воды, и необходимое давление будет обеспечено во всех домах 22 микрорайона. Работы планируется провести в этом году», — заверил глава округа.

Выездные совещания в микрорайонах города с представителями различных ведомств, структур, подразделений администрации проводятся еженедельно по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.