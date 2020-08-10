РИАМО - 10 авг. В Новомосковском административном округе разрешат благоустраивать частные участки, которые граничат с особо-охраняемыми зелеными территориями, при этом условия сохранения существующей природной среды должны сохраниться, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества столицы.

По словам заместителя мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, это поможет не только обустроить территории, но и решить проблему их самозахватов.

«Правообладатели земельных участков в новой Москве, которые находятся в непосредственной близости с особо-охраняемыми зелеными территориями, могут оформить в пользование до одного гектара земли и размещать на ней не капитальные объекты», — объяснил Ефимов.

Он уточнил, что таким правом могут воспользоваться собственники и арендаторы земли в ТиНАО, чьи наделы и домовладения находятся на расстоянии не более 25 метров от особо-охраняемых зеленых территорий.

На прилегающем участке можно устанавливать только элементы благоустройства, такие как спортивные площадки, фонтаны, голубятни. Но создавать новые постройки на зеленых территориях нельзя. Также запрещается порча и вырубка зеленых насаждений.