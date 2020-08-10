РИАМО - 10 авг. На внутренней стороне 48-го километра МКАД в районе Боровского шоссе столкнулись два автомобиля, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Затруднение движения на участке 7 километров, от 48-го до 41-го километра МКАД», — говорится в сообщении.

По данным столичного ГУ МВД РФ, информации о пострадавших в результате ДТП не поступало.

В связи с повреждением газового баллона одной из машин для обеспечения безопасности граждан на участке автодороги было приостановлено движение.