РИАМО - 10 авг. Лауреат международных конкурсов Дмитрий Каприн выступит с концертом классической музыки в культурно-досуговом центре «Дулевский» в Ликино-Дулеве 12 августа, сообщается на странице комитета по культуре и спорту Орехово-Зуевского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Как же мы все соскучились по прекрасной классической музыке в живом исполнении! Приглашаем всех 12 августа на концерт в КДЦ «Дулевский», где выступит лауреат международных конкурсов, пианист Дмитрий Каприн. Чудесный летний музыкальный вечер гарантирован. Ждем всех!» — говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, в программе концерта - музыка Моцарта, Шуберта, Дебюсси, Скрябина и Чайковского. Начало вечера в 18:00. Концерт пройдет по адресу: город Ликино-Дулево, улица Ленина, дом №1, КДЦ «Дулевский». Вход свободный.