РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 авг. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации округа поручил уменьшить уровень бордюра на тротуаре в поселке Калинина, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Ранее в поселке Калинина отремонтировали тротуар.

«Бортовой камень находится выше уровня полотна тротуара. Там же будут лужи, грязь скапливаться. Нужно понизить», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что с городских дорог за неделю вывезли 74 кубометра мусора и 82 кубометра смета. Также заделали 19 ям площадью 26 квадратных метров и обустроили четыре искусственные дорожные неровности.

С региональных дорог утилизировали 103 кубометра мусора и свыше 50 кубометров смета. Также там заменили разбитые стекла на остановках.