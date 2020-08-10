РИАМО - 10 авг. За последние сутки в Подмосковье выявили 153 случая заражения коронавирусом, при этом в 21 городском округе не зарегистрировали ни одного нового случая инфицирования, сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки 15 новых случаев выявили в Королеве, 14 – в Красногорске, по девять – в Долгопрудном, Мытищах, по семь – в Одинцове, Пушкине и Домодедове, шесть – в Можайске, Дмитрове и Орехово-Зуеве, пять – в Жуковском.

По четыре новых случая инфицирования – в Коломне, Лыткарине и Подольске, по три – в Балашихе, Дубне, Зарайске, Люберцах, Павловском Посаде, Солнечногорске, Ступине и Электростали, по два – в Богородском, Власихе, Воскресенске, Егорьевске, Ленинском округе и Лобне.

По одному случаю зафиксировали в Волоколамске, Дзержинском, Клину, Котельниках, Луховицах, Наро-Фоминске, Раменском, Реутове, Рузе, Серпухове, Электрогорске, Щелкове, Шатуре и Химках.

Ни одного случая не выявили за сутки в Бронницах, Звездном городке, Ивантеевке, Истре, Кашире, Красноармейске, Краснознаменске, Лосино-Петровском, Лотошине, Молодежном, Озерах, Протвине, Пущине, Рошале, Сергиевом Посаде, Серебряных Прудах, Талдоме, Фрязине, Черноголовке, Чехове и Шаховской.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 65 018 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За период эпидемии скончались 1124 человека. Выздоровели и выписались 48 541 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8 800-550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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10 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России выявлено 5 118 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Москве - 694 новых случая. В Подмосковье - 153.

- 169 человек выздоровело от коронавируса в Подмосковье за прошедшие сутки. Всего в Московской области врачи вылечили 48 541 заболевшего.

- 898 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего в столице поправились более 190,5 тысяч пациентов.

- Иммунолог предупредил о более тяжелом течении коронавирусной инфекции осенью. Это произойдет из-за циркулирования новых штаммов гриппа, от которых россияне еще не будут привиты. Кроме того, не ясно, как перенесут инфекцию те, кто во время первой волны коронавируса соблюдал жесткий режим самоизоляции.

- За сутки в Москве скончались13 человек с Covid‑19. За все время пандемии в городе умерли 4585 пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией.