РИАМО - 10 авг. В понедельник в Москве и Подмосковье температура воздуха поднимется до плюс 27 градусов, но уже со вторника жителей региона ожидает похолодание до плюс 22 градусов, а также кратковременные дожди и грозы, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погода «Фобос» Александр Синенков.

В ночь на вторник через Московскую область пройдет холодный атмосферный фронт, температура заметно понизится.

«Прохождение этого фронта будет сопровождаться кратковременными дождями, грозами и завтра (11 августа - ред.) максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 21 градус и плюс 22 градуса — по области», — сказал Синенков.

Он отметил, что в последующие дни северно-воздушный поток и наступление холодных воздушных масс сохранятся и усилятся. Поэтому в среду, четверг и пятницу в Московском регионе температура воздуха составит от плюс 15 до 19 градусов, возможны дожди и облачность.

Скорость северного ветра составит 4-9 метров в секунду, атмосферное давление будет немного понижено, добавил синоптик.

«Только к следующим выходным осадки в регионе прекратятся и температура воздуха немного повысится до 21 градуса», — заключил Синенков.