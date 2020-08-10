РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 10 авг. В подмосковных Котельниках возобновились занятия по дыхательной гимнастике для пенсионеров в рамках проекта «Активное долголетие», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«После продолжительного перерыва из-за пандемии коронавируса возобновились занятия по дыхательной гимнастике в Котельниках. Члены клуба «Активное долголетие» с большим удовольствием на открытой площадке Кузьминского лесопарка провели занятие», - говорится в сообщении.

Тренировку провел директор спорткомплекса «Котельники» Михаил Набокин.