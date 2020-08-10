РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 авг. В подмосковном Красногорске выявили 14 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, за весь период пандемии в округе зафиксировали 3 344 инфицированных, говорится в сообщении оперштаба Московской области.

«В Подмосковье за сутки выявили 153 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск 3 344», - говорится в сообщении.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 65 018 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 124 человека. Выздоровели и выписались 48 541 человек.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области, и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.

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10 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России выявлено 5 118 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Москве - 694 новых случая. В Подмосковье - 153.

- 169 человек выздоровело от коронавируса в Подмосковье за прошедшие сутки. Всего в Московской области врачи вылечили 48 541 заболевшего.

- 898 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего в столице поправились более 190,5 тысяч пациентов.

- Иммунолог предупредил о более тяжелом течении коронавирусной инфекции осенью. Это произойдет из-за циркулирования новых штаммов гриппа, от которых россияне еще не будут привиты. Кроме того, не ясно, как перенесут инфекцию те, кто во время первой волны коронавируса соблюдал жесткий режим самоизоляции.

- За сутки в Москве скончались13 человек с Covid‑19. За все время пандемии в городе умерли 4585 пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией.