РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 авг. Спортсменки из городского округа Мытищи на соревнованиях по стритболу в городском округе Красногорск завоевали золотые медали, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Сергей Науменков.

«В Красногорске прошли региональный этап Всероссийских соревнований по уличному баскетболу (стритболу) «Оранжевый мяч» и областной турнир по стритболу - Кубок Берлина Давида Яковлевича. По итогам соревнований девушки 2008 года рождения в своей возрастной категории Кубка завоевали золотые медали», - написал Науменков в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что юноши 2003 года рождения стали бронзовыми призерами Всероссийских соревнований «Оранжевый мяч».