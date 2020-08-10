РИАМО - 10 авг. В Подмосковье за минувшие сутки скончался один человек с подтвержденным коронавирусом, общее число смертей в регионе на текущий момент составляет более 1,1 тысячи, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

За сутки на территории региона выявили 153 новых случаев заражения, выздоровели после лечения 169 человек. За все время пандемии областные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 48 541 пациента.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 65 018 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1124 человека», – говорится в сообщении.

Все вопросы по коронавирусу можно задать специалистам горячей линии по телефону: 8 800 550-50-30. Кроме того, информацию можно узнать на сайте covid.mz.mosreg.ru.

При появлении любых симптомов ОРВИ нужно сразу вызывать врача на дом.

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10 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России выявлено 5 118 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Москве - 694 новых случая. В Подмосковье - 153.

- 169 человек выздоровело от коронавируса в Подмосковье за прошедшие сутки. Всего в Московской области врачи вылечили 48 541 заболевшего.

- 898 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего в столице поправились более 190,5 тысяч пациентов.

- Иммунолог предупредил о более тяжелом течении коронавирусной инфекции осенью. Это произойдет из-за циркулирования новых штаммов гриппа, от которых россияне еще не будут привиты. Кроме того, не ясно, как перенесут инфекцию те, кто во время первой волны коронавируса соблюдал жесткий режим самоизоляции.

- За сутки в Москве скончались13 человек с Covid‑19. За все время пандемии в городе умерли 4585 пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией.