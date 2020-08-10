РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 авг. В городском округе Мытищи более 41% жителей занимаются физической культурой и спортом, общее количество спортивных сооружений в округе составляет 504, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров.

«Численность занимающихся физической культурой и спортом ежегодно увеличивается: по итогам 2019 года с 91 044 до 102 453 человек. Это больше 41% от общего числа жителей нашего округа. Для Мытищ #живуспортом не просто хештег и лозунг, это жизненное кредо почти каждого второго мытищинца!» - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что загруженность спортивных объектов муниципалитета составляет 100%. Большой популярностью у жителей пользуются «Добрые часы», организованные на крупных спортивных объектах, а также проводятся занятия физкультурно-спортивной направленности по программе «Активное долголетие».

«Общее количество спортивных сооружений в Мытищах - 504 с единовременной пропускной способностью 12 197 человек. В их числе четыре стадиона: «Строитель», «Торпедо», «Дружба», «Труд», а также стадион пляжных видов спорта, плоскостной спортивный комплекс с футбольным полем в Марфине. Четыре крытых спортивных объекта с искусственным льдом. 17 плавательных бассейнов, в их числе два муниципальных плавательных бассейна: бассейн «Бригантина», бассейн «Дельфин», - отметил Азаров.

Он добавил, что в городском округе также есть 70 спортивных залов, 304 плоскостных спортсооружений (из них два футбольных поля, 166 объектов городской инфраструктуры), семь спортивных сооружений для стрелковых видов спорта, 98 других спортивных сооружений.

«Крупные спортивные объекты Мытищ: Дворец спорта «Арена «Мытищи» с двумя ледовыми аренами и универсальным спортивным комплексом, Ледовый комплекс «Арена «Бобры». Крупные муниципальные физкультурно-оздоровительные комплексы: СК «Дружба», учебно-тренировочный центр и спортцентр СК «Строитель», центр единоборств, «Олимп», - уточнил глава.

Азаров добавил, что в муниципалитете есть частные спортивные объекты: спортивный комплекс «Юбилейный», центр теннисных технологий «Импульс»; крытые теннисные корты: «Мансуровский», «Пироговский»; спортивно-стрелковый клуб «Калибр».