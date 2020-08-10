РИАМО - 10 авг. За последние сутки в столице выявили 694 новых случая заражения коронавирусом, таким образом, число заболевших уже шестой понедельник держится на низком уровне, а среднесуточный темп прироста новых случаев с начала июля не превышает отметку 0,3, сообщает московский оперативный штаб.

«Среди новых заболевших 52,5% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 24,4% – от 46 до 65 лет, 9,2% – от 66 до 79 лет, еще 5,1% – старше 80 лет. Также 8,8% среди заболевших – дети», – говорится в сообщении.

Низкий среднесуточный тем прироста новых случаев инфицирования Роспотребнадзор считает важнейшим для принятия решений о снятии ограничений в городе. Тот факт, что уже более месяца показатель не превышает единицы, говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в Москве.

За все время пандемии в столице было выявлено 248 228 случаев заражения коронавирусом, при этом 190 555 человек выздоровели, 4585 – скончались.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

10 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России выявлено 5 118 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Москве - 694 новых случая. В Подмосковье - 153.

- 169 человек выздоровело от коронавируса в Подмосковье за прошедшие сутки. Всего в Московской области врачи вылечили 48 541 заболевшего.

- 898 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего в столице поправились более 190,5 тысяч пациентов.

- Иммунолог предупредил о более тяжелом течении коронавирусной инфекции осенью. Это произойдет из-за циркулирования новых штаммов гриппа, от которых россияне еще не будут привиты. Кроме того, не ясно, как перенесут инфекцию те, кто во время первой волны коронавируса соблюдал жесткий режим самоизоляции.

- За сутки в Москве скончались13 человек с Covid‑19. За все время пандемии в городе умерли 4585 пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией.