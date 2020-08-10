РИАМО - 10 авг. За прошедшие сутки в Подмосковье зарегистрировали 153 случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования с начала пандемии превысило 65 тысяч, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в регионе вылечились 169 человек, общее число выздоровевших на текущий момент составляет 48 541.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 65 018 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8 (800) 550-50-30 и сайт https://covid.mz.mosreg.ru.

В регионе действует третий этап снятия карантинных ограничений. Масочный режим продолжает действовать в общественных местах и транспорте. При появлении любых симптомов ОРВИ гражданам необходимо вызывать на дом врача.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 892 654 случая коронавируса.

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10 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России выявлено 5 118 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Москве - 694 новых случая. В Подмосковье - 153.

- 169 человек выздоровело от коронавируса в Подмосковье за прошедшие сутки. Всего в Московской области врачи вылечили 48 541 заболевшего.

- 898 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего в столице поправились более 190,5 тысяч пациентов.

- Иммунолог предупредил о более тяжелом течении коронавирусной инфекции осенью. Это произойдет из-за циркулирования новых штаммов гриппа, от которых россияне еще не будут привиты. Кроме того, не ясно, как перенесут инфекцию те, кто во время первой волны коронавируса соблюдал жесткий режим самоизоляции.

- За сутки в Москве скончались13 человек с Covid‑19. За все время пандемии в городе умерли 4585 пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией.