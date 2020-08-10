РИАМО - 10 авг. Существует несколько способов для тех, кто хочет приучить себя к занятию спортом, но все время откладывает это, считает сотрудник Федерального научного центра физической культуры и спорта Ольга Тиунова.

По ее словам, начать работать над своей физической формой никогда не поздно. Нужно начинать с небольших нагрузок, которые впоследствии стоит увеличивать.

«Простейшим мотиватором для регулярных занятий физкультурно-спортивного и оздоровительного характера является метод каждодневного ведения очень простой таблицы. Там должно быть три строчки: дата, описание упражнения и объем нагрузки. Появление в этой таблице пробелов и любой пустоты является немым укором для того, кто решил целенаправленно заниматься спортом. Простая табличка способствует повышению самодисциплины», – сказала Тиунова в эфире радио Sputnik.

Есть и другой способ, который поможет приучить себя к спорту – регулярные занятия в течение недели.

«Если ты выдержишь этот срок, то молодец. Если захочешь прекратить, то имеешь право», – отметила специалист.

По ее словам, недельные целенаправленные занятия спортом, если не форсировать нагрузку, дают такой эффект, что после хочется продолжать занятия дальше.