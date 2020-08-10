РИАМО - 10 авг. Жители и гости Московской области за минувшую неделю звонили на единый номер спасения «112» более 193 тысяч раз, большая часть экстренных вызовов касалась скорой помощи, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы системы-112 Подмосковья.

«Более 69% из всех вызовов экстренных оперативных служб, поступивших в областную систему-112, было адресовано скорой медицинской помощи, более 27% — полиции и ГИБДД, остальные 4% — службе пожарной охраны, аварийной службе газовой сети, МЧС и другим службам», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что за этот период поступило около 81 тысячи вызовов экстренного реагирования и более 14 тысяч вызовов комплексного реагирования.

Систему-112 Московской области ввели в эксплуатацию в июне 2015 года. Алгоритм ее работы позволяет оператору, принимающему звонок, одновременно вызвать на место происшествия несколько экстренных служб и координировать их работу.

Обратиться за помощью в систему-112 Подмосковья можно по телефону, через СМС-сообщения, мобильное приложение «112МО», Skype или с помощью оборудования системы ЭРА-ГЛОНАСС.