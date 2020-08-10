РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 10 авг. Депутаты городского округа Щелково поддержали предложение администрации о переносе даты празднования на третью субботу сентября, сообщается в официальной группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«Депутаты поддержали инициативу администрации о переносе праздника. В этом году День городского округа будет отмечаться в середине сентября», - говорится в сообщении.

Решение принято в связи с пока еще действующими ограничениями на проведение массовых мероприятий.