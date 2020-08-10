РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 авг. В городском округе Мытищи с понедельника в целях оптимизации маршрутной сети изменилась схема движения муниципального маршрута № 20 «станция Мытищи – улица Троицкая», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В прямом направлении - без изменений, в обратном направлении от улицы Троицкая автобусы будут следовать по улице Благовещенская – улице Юбилейная – бульвару Ветеранов, далее без изменений. Интервальность движения составит в будние дни – 5-7 минут, в выходные - 7-9 минут», - говорится в сообщении.

Более подробно со схемой маршрута №20 можно ознакомиться на сайте администрации муниципалитета.