РИАМО - 10 авг. Предприятия агропромышленного комплекса Московской области с начала 2020 года увеличили экспорт своей продукции на 13,5%, чаще всего экспортируются мясо, овощи и кофе, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Московской области с начала текущего года составил более 505 миллионов долларов, что на 13,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Агропромышленную продукцию чаще всего экспортируют в страны СНГ, Турцию, Иран, Сирию, Францию, Германию.

«Наиболее значимый прирост экспортируемой продукции в денежном выражении усматривается по следующим категориям товаров: мясная продукция — 504%, обработанные овощи — 81%, кофе — 47 %», — подчеркнул Разин

В этом году объемы экспорта продукции агропромышленного комплекса в Подмосковье могут вырасти до 1 миллиарда долларов. К 2024 году этот показатель может дойти до 1,7 миллиарда долларов.