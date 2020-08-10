РИАМО - 10 авг. В ходе проведения операции «Выстрел» на территории Московской области 7-9 августа было выявлено 22 нарушения, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Операция проходила в Шатуре и Орехово-Зуеве. По итогам полевого выезда охотинспекции в течение трех дней составлено 22 протокола на нарушителей правил охоты. Из них шесть протоколов – на нарушителей, открывших сезон раньше положенного срока. Изъято одно нелегальное охотничье ружье», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Усиленные проверки проводились в связи с открытием в Московской области со второй субботы августа летне-осеннего сезона охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь. Сезон продлится до 15 ноября.

Во время проведения рейдов задействовали свыше 60 единиц спецтехники. Отмечено, что активность охотников в этом году находится на среднем уровне.