РИАМО - 10 авг. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в офисном здании в Дедовске городского округа Истра, никто не пострадал, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре в двухэтажном здании на улице Ногина поступило спасателям в понедельник в 02:23. Ликвидировать возгорание удалось в 08:32.

«Привлекаемые силы и средства: восемь единиц техники, 28 человек, в том числе от МЧС России – 15 человек и три единицы техники», - говорится в сообщении.