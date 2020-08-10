РИАМО - 10 авг. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) запускает подкаст «Путь-дорога», его авторы путешествуют по разным уголкам Подмосковья и делятся со слушателями своими впечатлениями.

Ведущими подкаста «Путь-дорога» стали Герман Иванов и Лена Твердая. В трейлере авторы приглашают слушателей вместе исследовать самые необычные, интересные, культовые (и не очень) места Московской области. Кроме посещения достопримечательностей, Герман и Лена будут рассказывать о Подмосковье активном - местах, где можно весело провести время с семьей и друзьями.

Слушать новые выпуски подкаста «Путь-дорога» можно в любом удобном приложении:

Apple Podcast,

Google Podcast,

«Яндекс.Музыка»,

CastBox,

или на сайте о туризме в Подмосковье «Путь-дорога».

«Подмосковье оказалось очень многогранным даже для искушенных путешественников. Здесь и древние кремли, и усадьбы XIX века, и уникальная природа. А с другой стороны – огромный выбор активных видов отдыха: можно управлять яхтой, играть в гольф, кататься на воздушном шаре. Хотим рассказать в подкасте, насколько разнообразными могут быть выходные», - сказал Иванов.

Как отметила Лена Твердая, авторы подкаста постарались сделать акцент на эмоциях и впечатлениях, которые сами получили от путешествий.

«Мы не профессиональные экскурсоводы, не краеведы, чтобы подробно рассказывать об исторических фактах, а обычные туристы, которые любят везде сунуть любопытный нос и потом рассказать о том, что увидели», - поделилась Твердая.

Если вам понравился подкаст, подписывайтесь на него в любом указанном выше приложении, ставьте сердечки и оставляйте свои комментарии.

«Для нас важна любая обратная связь. Предлагайте нам новые места для путешествий, говорите, что нравится, а что нет, рассказывайте о нашем подкасте своим друзьям и знакомым. Давайте сделаем Подмосковье доступным и интересным каждому», - заключила Лена Твердая.

По вопросам сотрудничества можно писать на почту: podcast@riamo.ru.

Туристический портал «Путь-Дорога» был запущен РИАМО в 2019 году. На портале пользователь сможет найти всю необходимую информацию для путешествий по Московской области – куда поехать на выходные, что посетить, где отдохнуть, что находится поблизости.

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