РИАМО - 10 авг. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) запускает подкаст «Путь-дорога», его авторы путешествуют по разным уголкам Подмосковья и делятся со слушателями своими впечатлениями.
Ведущими подкаста «Путь-дорога» стали Герман Иванов и Лена Твердая. В трейлере авторы приглашают слушателей вместе исследовать самые необычные, интересные, культовые (и не очень) места Московской области. Кроме посещения достопримечательностей, Герман и Лена будут рассказывать о Подмосковье активном - местах, где можно весело провести время с семьей и друзьями.
Слушать новые выпуски подкаста «Путь-дорога» можно в любом удобном приложении:
или на сайте о туризме в Подмосковье «Путь-дорога».
Как отметила Лена Твердая, авторы подкаста постарались сделать акцент на эмоциях и впечатлениях, которые сами получили от путешествий.
«Мы не профессиональные экскурсоводы, не краеведы, чтобы подробно рассказывать об исторических фактах, а обычные туристы, которые любят везде сунуть любопытный нос и потом рассказать о том, что увидели», - поделилась Твердая.
Если вам понравился подкаст, подписывайтесь на него в любом указанном выше приложении, ставьте сердечки и оставляйте свои комментарии.
«Для нас важна любая обратная связь. Предлагайте нам новые места для путешествий, говорите, что нравится, а что нет, рассказывайте о нашем подкасте своим друзьям и знакомым. Давайте сделаем Подмосковье доступным и интересным каждому», - заключила Лена Твердая.
По вопросам сотрудничества можно писать на почту: podcast@riamo.ru.
Туристический портал «Путь-Дорога» был запущен РИАМО в 2019 году. На портале пользователь сможет найти всю необходимую информацию для путешествий по Московской области – куда поехать на выходные, что посетить, где отдохнуть, что находится поблизости.
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