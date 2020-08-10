РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 авг. Офис МосОблЕИРЦ на Октябрьском проспекте временно закрыли для приема клиентов, сообщила в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации округа начальник управления «Люберцы» МосОблЕИРЦ Елена Мотыль.

«Клиентский офис МосОблЕИРЦ по адресу: Октябрьский проспект, дом №5, временно не обслуживает жителей. Они могут обратиться в дополнительные офисы», - сказала Мотыль.

Она добавила, что процент сбора на 9 августа за услуги ЖКХ составил 15%.