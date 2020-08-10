РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 авг. Праздничные мероприятия в честь Дня города в Мытищах пройдут 5 сентября на всех площадках ДК, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров.

В этом году День городского округа Мытищи и День города Мытищи отмечается в первую субботу сентября. Дата, 5 сентября, установлена решением совета депутатов горокруга.

«Год для нас юбилейный. В первую очередь, 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, во-вторых, 95-летие города Мытищи и пятилетие городского округа Мытищи. Праздничные мероприятия будут организованы на всех площадках ДК: в Жостове, Марфине, Поведниках, Пироговском и так далее. Будет много интересных, креативных сюрпризов в этом году. Кстати, повторим на площади перед администрацией понравившуюся мытищинцам ярмарку «Чаепитие в Мытищах», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что в традиционных местах центрального парка, где обычно проводятся мероприятия, будут интерактивные зоны и концертные программы. На площади перед ДК «Яуза» состоится торжественный митинг. Обязательным завершением дня рождения округа будет праздничный салют на нескольких площадках.

«В настоящее время идет ежедневная подготовка, редактируется сценарий праздника. Сегодня над этим работают управления администрации в тесном контакте друг с другом. Скоро выйдет афиша, где мы расскажем о самых главных мероприятиях этого торжества. Все СМИ округа разместят ее на своих ресурсах. Следите за анонсами!

Главный хештег праздника #МоиМытищи2020», - добавил Азаров.