РИАМО - 10 авг. Школьникам и студентам Московской области до 25 августа нужно подтвердить право на использование карт «Стрелка» «Учащегося» и «Учащегося сельской местности», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Однако это не касается тех учащихся, которые получили карту «Стрелка» после 1 июля 2020 года – им активировать льготу не нужно.

«Право пользования картой «Стрелка» льготной тарификации подтверждается на портале государственных и муниципальных услуг Московской области», – говорится в сообщении.

Для этого необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА (с помощью логина и пароля, используемых для входа на портал) и выбрать в списке услуг «Обслуживание единых транспортных карт «Стрелка». В «Подробной информации» указать цель обращения «Подтверждение права на льготу в целях разблокировки единых транспортных карт льготной тарификации» и согласно инструкции заполнить заявление.

Если для проверки потребуются дополнительные документы, заявителю необходимо будет предоставить их в любое отделение МФЦ Московской области (полный перечень документов будет указан в комментарии к заявлению).

Рассмотрение заявления и подтверждение права на льготу осуществляется в срок до четырех рабочих дней. При этом школьникам Московской области для подтверждения права на льготный тариф обращаться в МФЦ не нужно – им достаточно сделать это на портале Госуслуг Подмосковья.

По картам «Стрелка» для учащихся действует специальная тарифная линейка, которая позволяет школьникам и студентам Московского региона значительно экономить на проезде. Так, первые 35 поездок по карте оплачиваются с 50%-ой скидкой от установленного тарифа, а начиная с 36-й поездки скидка составляет 99%.