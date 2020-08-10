РИАМО - 10 авг. Евро и доллар растут на открытии торгов Московской биржи по отношению к рублю в понедельник, сообщает Газета.ru.

«Курс доллара поднялся на 12 копеек, до 73,85 рубля. Евро прибавил 6 копеек, составив 86,92 рубля», — говорится в сообщении.

Российская валюта снижается к доллару и евро, несмотря на позитивные настроения на мировых площадках и рост цен на нефтяном рынке. Аналитики уверены, что для существенного роста рублю нужны новые поводы.