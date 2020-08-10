РИАМО - 10 авг. В столице за минувшие сутки выявили 694 случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования в городе достигло 248 228, сообщает оперштаб Москвы.

Еще 898 пациентов в столице завершили курс лечения от Covid-19. Общее число выздоровевших составило 190 555 человек.

За сутки в Москве скончались 13 человек с диагностированным коронавирусом. Общее число смертельных случаев за период пандемии в столице составило 4585.

В России за сутки зафиксировали 5118 случаев заражения Covid-19, при этом у 26,5% пациентов не выявили клинических проявлений заболевания. Вылечились 3259 человек, умерли 70 пациентов.

Общее число выявленных случаев коронавируса в РФ достигло 892 654. За период пандемии в стране скончался 15 001 пациент, вылечился 696 681 человек.

В Москве жители должны носить маски и перчатки во время поездок на транспорте, а также в общественных местах: ТЦ, магазинах, кафе и музеях.

Ранее россиян предупредили о более тяжелом течении коронавирусной инфекции текущей осенью.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

10 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России выявлено 5 118 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Москве - 694 новых случая. В Подмосковье - 153.

- 169 человек выздоровело от коронавируса в Подмосковье за прошедшие сутки. Всего в Московской области врачи вылечили 48 541 заболевшего.

- 898 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего в столице поправились более 190,5 тысяч пациентов.

- Иммунолог предупредил о более тяжелом течении коронавирусной инфекции осенью. Это произойдет из-за циркулирования новых штаммов гриппа, от которых россияне еще не будут привиты. Кроме того, не ясно, как перенесут инфекцию те, кто во время первой волны коронавируса соблюдал жесткий режим самоизоляции.

- За сутки в Москве скончались13 человек с Covid‑19. За все время пандемии в городе умерли 4585 пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией.