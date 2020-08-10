РИАМО - 10 авг. С начала этого года 885 автомобилей с иностранными номерами направили на спецстоянки в Москве из-под запрещающих остановку и стоянку знаков, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Московской административной дорожной инспекции.

«Наши инспекторы чаще всего задерживали из-под запрещающих остановку и стоянку знаков машины с белорусскими, украинскими и киргизскими номерами: машины из Белоруссии эвакуировали в 40% случаев, Украины - в 28%, а Киргизии – в 9%. В первую десятку также вошли машины с молдавскими, казахскими, грузинскими, литовскими, латвийскими, узбекскими и армянскими номерными знаками», - сказал собеседник агентства.

По его словам, несколько раз в неположенных местах оставляли автомобили с номерами США, Франции, Чехии, Германии, Люксембурга, Монако и других стран.

«Автомобили создавали затруднения в движении и могли спровоцировать ДТП с пострадавшими. Поэтому инспекторы направили такие машины на спецстоянки в целях безопасности дорожного движения», - уточнил собеседник агентства.

Он напомнил, что правила дорожного движения распространяются на всех участников без исключения, и призвал москвичей и гостей столицы парковаться только в разрешенных местах.

«Парковка в зоне действия запрещающих остановку и стоянку знаков опасна как для пешеходов, так и для водителей. Неправильно припаркованные автомобили загораживают обзор, создавая очаги аварийности, перекрывают сигналы светофоров, дорожные знаки и разметку. Просим водителей и пешеходов ответственно относится к требованиям ПДД и быть внимательными на дороге», - заключил собеседник агентства.