РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 10 авг. В День физкультурника щелковские молодогвардейцы организовали турнир по стритболу, который состоялся в рамках спортивного проекта «РаЗОЖгись», говорится в сообщении пресс-службы местного отделения «Молодой Гвардии».

«Кроме этого, турнир посвящался снятию ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции. На соревновании каждый забитый мяч символизировал победу над коронавирусом и возвращение к нормальному руслу «спортивной жизни», - отметил заместитель руководителя щелковской «Молодой Гвардии» Филипп Чернов.

В соревнованиях приняли участие восемь мужских команд. Состав команды: три игрока и один запасной.

«РаЗОЖгись» — это проект, направленный на формирование спортивного молодежного сообщества на территории региона. Проект объединяет в себе несколько форматов взаимодействия с молодежью - онлайн и оффлайн, включающих в себя спектр мероприятий спортивной направленности.