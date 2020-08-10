РИАМО - 10 авг. Еще 169 человек в Московской области вылечились от коронавирусной инфекции за последние сутки, сообщает оперативный штаб Подмосковья по ситуации с Covid-19.

Всех пациентов выписали после получения отрицательных результатов исследования на коронавирус.

«Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 48 541 заболевшего», – уточняется в сообщении.

Жители должны носить маски в общественных местах и в транспорте для предотвращения распространения коронавируса.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8 800 550-50-30, также всю информацию можно узнать на сайте covid.mz.mosreg.ru.

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10 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России выявлено 5 118 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Москве - 694 новых случая. В Подмосковье - 153.

- 169 человек выздоровело от коронавируса в Подмосковье за прошедшие сутки. Всего в Московской области врачи вылечили 48 541 заболевшего.

- 898 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего в столице поправились более 190,5 тысяч пациентов.

- Иммунолог предупредил о более тяжелом течении коронавирусной инфекции осенью. Это произойдет из-за циркулирования новых штаммов гриппа, от которых россияне еще не будут привиты. Кроме того, не ясно, как перенесут инфекцию те, кто во время первой волны коронавируса соблюдал жесткий режим самоизоляции.

- За сутки в Москве скончались13 человек с Covid‑19. За все время пандемии в городе умерли 4585 пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией.