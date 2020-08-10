РИАМО - 10 авг. Вопрос распространения выплат северных надбавок размером до 100% от зарплаты на удаленных работников обсуждается рабочей группой, которая готовит законопроект о дистанционной занятости ко второму чтению в Госдуме, пишет в понедельник газета «Известия».

Нужно решить, как оформлять надбавки — по месту нахождения фирмы или по месту работы и расположения удаленного работника. Сейчас по закону получается так, что надбавки нужно платить сотруднику даже в том случае, если компания расположена на севере, а сам работник трудится, к примеру, в южной части страны.

«Надбавки различают в зависимости от территории — их рассчитывают согласно районному коэффициенту. Например, за работу в Свердловской области положена прибавка в размере 15-20% от зарплаты (в зависимости от района), а в Ненецком автономном округе — 50%. В целом доплаты составляют от 15 до 100% от заработка», — уточняется в материале.

Самые большие надбавки получают те, кто работает в Чукотском автономном округе, отдельных районах Республики Саха на островах Северного Ледовитого океана и его морей, Курильских и Командорских островах. Существуют также надбавки за стаж работы на севере. Их также ранжируют в зависимости от местности и периода: размер составляет от 10 до 100%, но иногда их ограничивают конкретными суммами.

Законопроект о дистанционной работе предполагает перенос рабочего места с территории предприятия на территорию сотрудника. Однако в случае, когда территория работника будет в местности, где применяются северные надбавки, то оснований их не платить нет.

Невключение в закон гарантий выплат северных надбавок для дистанционных работников приведет к существенному сокращению их доходов в этой местности. При этом находящиеся на севере компании станут переводить своих сотрудников на удаленную работу, желая сократить оплату труда за счет северных надбавок. Это может привести к оттоку населения с северных территорий.

Вопрос доплат за вредность также придется обсуждать, потому что они устанавливаются на основании специальной оценки условий труда независимыми аккредитованными организациями. При этом рабочие места на удаленке вне юрисдикции компании, поэтому непонятно, как проводить оценку.

Законопроект об удаленной работе был принят Госдумой в июле — он делает более простым временный перевод работников на дистанционный формат работы.