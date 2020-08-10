РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 авг. Готовность городского округа Люберцы к новому отопительному периоду составляет почти 80%, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Активно ведется подготовка к отопительно-зимнему периоду. Готовность округа составляет 79%», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в Люберцах находятся 2 102 МКД, из них 1 104 - с централизованной системой горячего водоснабжения. По данным на понедельник, на плановый ремонт остановили восемь котельных. Они обслуживают 122 дома, в которых проживают 15 776 жителей.

«Также поступило 27 обращений по освещению. Они все отработаны», - заключил Ружицкий.