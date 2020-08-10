РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 авг. За минувшую неделю в подмосковных Люберцах произошло два пожара на проспекте Победы и на улице Черемухина, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу заместитель начальника ФГКУ «16 ОФПС ПО Московской области» Максим Катаев.

«За прошедшую неделю Люберецкий гарнизон участвовал в тушении двух пожаров. Оба произошли на территории Люберец», – сказал Катаев.

Он добавил, что 6 августа в 2:23 у дома №18 на проспекте Победы сгорела «Газель». Также в результате пожара пострадали два соседних автомобиля.

Кроме того, 6 августа в одном из гаражей на улице Черемухина произошло возгорание на площади в 6 квадратных метров, обгорели личные вещи.

«В обоих пожарах нет пострадавших», - заключил Катаев.