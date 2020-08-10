РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 авг. На прошедшей неделе в полицию Люберец поступило более 1,9 тысячи обращений от жителей округа, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации замначальника полиции по охране общественного порядка МУ МВД России «Люберецкое» Сергей Разгуляев.

«На прошедшей неделе в МУ МВД России «Люберецкое» поступило 1 919 материалов. Из них 263 - происшествия», - сказал Разгуляев.

Он пояснил, что было раскрыто 27 дел, из них 12 связаны с наркотиками. Также был один грабеж и 11 краж, 10 из которых раскрыли.

Разгуляев добавил, что также произошло на территории обслуживания 148 ДТП с шестью пострадавшими.