РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 авг. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» нашли мертвым 52-летнего Максима Петровичева, пропавшего более 14 дней назад в подмосковной Балашихе, сообщается на странице отряда в соцсети «ВКонтакте».

Местонахождение Петровичева не было известно с 27 июля. Волонтеры выезжали на поиски мужчины, расклеивали ориентировки в Балашихе.

«Найден, погиб. Искренние соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении.