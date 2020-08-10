РИАМО - 10 авг. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного управления ФАС России об отказе включить ООО «Сервис-Ком» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее в УФАС поступило обращение ГБУ «Дирекция единого заказчика министерства здравоохранения Московской области» о внесении сведений в отношении ООО «Сервис-Ком» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по аварийному капитальному ремонту здания Жуковской больницы.

«Заказчик представил акты приемки завершенного капитального ремонта объекта, согласно которым ООО «Сервис-Ком» работы выполнены в полном объеме и с надлежащим качеством. Данный акт подписан заказчиком и компанией. Управление пришло к выводу об отсутствии факта недобросовестности», — отмечается в сообщении.

По итогам рассмотрения дела сведения в отношении ООО «Сервис-Ком» признали не подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Дирекция единого заказчика министерства здравоохранения Московской области не согласилась с данным решением и обратилась в суд, который отказал учреждению в удовлетворении требований и подтвердил обоснованность решения областного УФАС.