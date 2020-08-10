РИАМО - 10 авг. Выпускников вузов и колледжей пригласили к прохождению стажировки во флагманских центрах занятости, учреждениях образования, поликлиниках и офисах госуслуг, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С понедельника выпускники вузов и колледжей получат возможность отобраться на оплачиваемую стажировку в учреждениях столичного комплекса социального развития. Стажировка предполагает 20-часовую рабочую неделю и будет продолжаться три месяца. Участниками программы смогут стать 500 выпускников.

«Мы запускаем набор на стажировки, которые позволят попробовать свои силы и увидеть изнутри, как работают современные столичные учреждения – флагманские центры занятости, реабилитационные центры, учреждения образования, поликлиники и ветеринарные клиники, центры госуслуг, Главархив и другие организации. Лучшие стажеры получат приглашение от работодателей присоединиться к штату сотрудников», – сказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Подача заявки для прохождения стажировки возможна на сайте проекта. Чтобы стать участником, нужно заполнить анкету, прикрепить резюме, сообщив сведения об образовании, опыте работы и волонтерской деятельности, а также записать промо-видео на тему «Рассказ о добром деле или достижении, которым вы гордитесь. Заявки принимаются до 10 сентября.

Стать участником проекта смогут окончившие московский вуз или колледж в этом или минувшем году выпускники. Также нужно быть не старше 30 лет и иметь постоянную регистрацию по месту жительства в Москве.