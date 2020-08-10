РИАМО - 10 авг. Министерство здравоохранения Российской Федерации предупредило, что курильщики кальяна могут заразиться опасными болезнями, сообщает Газета.ru.

В ведомстве считают, что многие недооценивают опасность курения кальяна.

«Согласно заявлению Минздрава, курение кальянов способствует распространению нового типа коронавируса Covid-19, туберкулеза и холеры», - говорится в сообщении.

Ранее директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян предупредил, что осенью течение болезни у Covid-пациентов может протекать более тяжело, чем весной.