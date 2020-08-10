РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 авг. Два новых автобусных павильона появились на Ихтиманской площади в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Дорожные работы в микрорайоне Климовск. 8 августа подрядная организация ГБУ «Мосавтодор» провела работы по установке двух новых автобусных павильонов на Ихтиманской площади», - говорится в сообщении.

Также ранее были проведены работы по установке дорожных знаков, обозначающих требования к виду парковки автомобилей, вдоль дома 12 по улице 8 Марта.