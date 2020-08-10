РИАМО - 10 авг. Движение изменится на нескольких участках Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве с 12 августа по 19 ноября, водителям необходимо учитывать эти изменения при планировании поездок, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Так, движение будет ограничено в районе дома 7 на шоссе Энтузиастов. Ограничат движение и на участке от дома 51, корпус 2 на Средней Калитниковской улице до дома 9, строение 4 в Автомобильном проезде», - говорится в сообщении.

Кроме того, будет ограничено движение по внутренней стороне ТТК в районе дома 10, строение 4 в Автомобильном проезде. На всех этих участках поэтапно будет перекрываться одна полоса.

На участке Третьего транспортного кольца от дома 36а на Бережковской набережной до дома 27а на Киевской улице будет производиться поэтапное занятие одной полосы в каждом направлении.

Ограничения необходимы для проведения ремонтных работ на ТТК.